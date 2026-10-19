Chantier du tramway T10 : des perturbations attendues sur la ligne T4 jusqu’à fin novembre autour de Lyon

Dans le cadre des travaux de la future ligne de tramway T10, des adaptations temporaires de la circulation sont attendues sur le T4 et le T2 du 25 octobre au 24 novembre.

Les travaux se poursuivent avant la mise en service de la future ligne de tramway T10. Afin de réaliser le raccordement des lignes aériennes de contact des tramways T4 et T10 à la gare de Vénissieux, des perturbations sont attendues du 25 octobre au 24 novembre.

Les équipes mobilisées procéderont à l’installation de nouveaux fils de contact afin de raccorder les équipements électriques de la future ligne T10 aux infrastructures existantes. Ces interventions nécessitent de travailler directement sur des installations déjà en service, "ce qui explique leur incidence temporaire sur la circulation de T4", indique TCL dans un communiqué. Si la plupart des opérations auront lieu de nuit, certaines interventions nécessiteront donc des adaptations temporaires de la circulation, voire des interruptions "plus importantes" à certaines périodes, afin que les équipes travaillent en toute sécurité. Des bus relais seront mis à disposition pour les usagers.

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Impacts sur la ligne T4

Les 25 octobre, 1er et 11 novembre, avant 20 h 30, la ligne T4 circulera normalement de La Doua – Gaston Berger à Hôpital Feyzin Vénissieux. Puis, la ligne circulera uniquement de La Doua – Gaston Berger à Lycée Lumière.

Les 26 et 27 octobre, avant 20 h 30, la ligne T4 circulera normalement de La Doua – Gaston Berger à Hôpital Feyzin Vénissieux, puis circulera uniquement de La Doua – Gaston Berger à Lycée Lumière.

Les 28 et 29 octobre, avant 20 h 30, la ligne T4 circulera normalement de La Doua – Gaston Berger à Hôpital Feyzin Vénissieux, puis sera entièrement interrompue.

Les 2, 3, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 et 24 novembre, avant 20h30, la ligne T4 circulera normalement de IUT Feyssine à Hôpital Feyzin Vénissieux, puis uniquement de IUT Feyssine à Lycée Lumière.

Les 7 et 8 novembre, la ligne T4 circulera uniquement entre La Doua – Gaston Berger et Lycée Lumière. Les stations Etats-Unis Tony Garnier, Beauvisage CISL, Etats-Unis Viviani, Joliot-Curie - M. Sembat, La Borelle, Gare de Vénissieux, Croizat - Paul Bert, M. Houël Hôtel de Ville, Lycée Jacques Brel, Herriot – Cagne, Venissy Frida Kahlo, Division Leclerc, Maurice Thorez, Lénine – Corsiere, Darnaise et Hôpital Feyzin Vénissieux ne seront pas desservies

Le tramway T2 impacté les 28 et 29 octobre

La ligne de tramway T2 sera elle aussi perturbée durant plusieurs jours. Notamment les 28 et 29 octobre en soirée afin de réaliser des essais de signalisation de la future ligne de tramway T10. Avant 20h30, la ligne T2 circulera normalement de Montrochet à Saint-Priest Bel-Air, puis circulera uniquement de Grange Blanche à Saint-Priest Bel-Air.

Les stations Hôtel Région Montrochet, Sainte-Blandine, Place des Archives, Perrache, Centre Berthelot, Jean Macé, Garibaldi – Berthelot, Route de Vienne, Jet d'Eau - M. France, Villon, Bachut - Mairie du 8ème, Jean XXIII - M. Bastié ne seront donc plus desservies.

De bus relais circulant toutes les 15 minutes seront déployés entre Grange Blanche et Perrache.

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