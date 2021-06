Élections régionales à Lyon : programmes, listes, tout ce qu’il faut savoir sur le second tour

À cinq jours du second tour des élections régionales, qui donnera lieu à une triangulaire en Auvergne-Rhône-Alpes, les candidats ont dévoilé leurs programmes et leurs listes, avec pour certains des modifications.

Au coeur du débat depuis le soir du 1er tour des élections régionales, les professions de foi des candidats pour le second tour, ont été rendues publiques. Les têtes de liste, Les Républicains, Rassemblement National et Europe Écologie Les Verts, y présentent leur programme et leurs priorités pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez, le candidat LR et président sortant de la région, y rappelle sa large victoire lors du 1er tour, où il a remporté 43,8 % des suffrages exprimés. Si le discours d’introduction, qui appelle à la mobilisation ce dimanche 27 juin, change, les idées sont les mêmes que celles présentées avant le 1er tour. L’élu fait notamment de la sécurité sa " priorité" et affirme vouloir "relocaliser les emplois, s’engager pour un meilleur accès à la sécurité et ne pas faire augmenter la dette".

Ses listes et son programme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes sont accessibles ici.

Fabienne Grébert, la candidate EELV (14,45 % au 1er tour) représentera une gauche unifiée pour ce second tour, après le ralliement derrière elle des listes PS (Najat Vallaud-Belkacem) et PC/LFI (Cécile Cuckierman). Dans cette nouvelle profession de foi, le slogan du 1er tour "L’Écologie c’est possible !" devient "Ensemble l’écologie c’est possible ! Pour le climat, pour l’emploi !". Un changement qui répond à l’alliance avec les autres partis de la gauche. Dans ce document, Fabienne Grébert se présente comme la seule à "pouvoir battre Laurent Wauquiez". Elle rappelle également ses grands engagements pour les transports, la jeunesse, l’emploi, la transition écologique, la justice ou encore la transparence.

Ses listes et son programme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes sont accessibles ici.

Andréa Kotarac, la tête de liste du Rassemblement National, se pose comme « L’Alternative » pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 12,33 % lors du 1er tour, le candidat concentre son discours sur le parti Les Républicains et Laurent Wauquiez dans cette nouvelle profession de foi. Andréa Kotarac fait lui aussi de la sécurité sa priorité et pointe du doigt une droite "mondialisée, complice de l’islamisation de la société et de la montée des violences". Avant de rappeler sa vision pour la région où il veut "permettre" aux "habitants de vivre et de travailler au pays, en toute sécurité".

Ses listes et son programme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes sont accessibles ici.

Une permanence en préfecture pour consulter les professions de foi

Exceptionnellement, un point numérique de consultation des professions de foi est mis en place ce samedi 26 juin, de 10 heures à midi et de 14 à 16 heures, à la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement de Lyon. Il est aussi possible des les consulter ici.

