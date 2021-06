Élections régionales à Lyon : voter par procuration c’est encore possible pour le second tour

Le premier tour des élections régionales et départementales, qui s’est déroulé hier, a été marqué par une abstention record en Auvergne-Rhône-Alpes. Le second tour du scrutin se déroulera le dimanche 27 juin et si vous pensez ne pas pouvoir vous rendre aux urnes, il est encore temps d'établir une procuration. Lyon Capitale vous redonne la procédure à suivre.

Au soir du premier tour des élections régionales, dimanche 20 juin, la région Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré un taux d’abstention sans précédent, 67,41 % des électeurs ne s’étant pas déplacés aux urnes.

Lire aussi : Régionales à Lyon : ce qu’il faut retenir du premier tour

Second tour ce dimanche

Le second tour de ce scrutin se déroule ce dimanche 27 juin et pour les personnes qui ne seraient pas présentes dans leur commune ce jour-là, il est encore possible d’établir une procuration.

La personne choisie pour recevoir votre procuration doit être inscrite dans la même commune que vous, mais pas forcément dans le même bureau de vote ou arrondissement. Veillez à toujours donner votre procuration à une personne de confiance, en étant sûr qu'elle respectera bien votre consigne de vote.

Enfin, pour être valable, la procuration doit parvenir à la commune du mandant avant le jour du scrutin, il faut donc prendre en compte les délais pour acheminer et traiter le document.

Deux procédures possibles

Depuis le 6 avril, deux possibilités s’offrent à vous pour réaliser votre procuration.

vous pouvez le faire via le téléservice MaProcuration.

ou bien en utilisant un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Vous pouvez le télécharger ou le récupérer en gendarmerie, au commissariat ou au tribunal.

Dans les deux cas, il vous faudra vous rendre à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal d'instance (dont dépend votre domicile ou lieu de travail), pour faire enregistrer votre demande. Si vous avez utilisé MaProcuration, vous devrez venir avec votre référence d'enregistrement obtenue à la fin de la procédure et une pièce d’identité.

La validation de votre requête par l’autorité compétente "déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune d’inscription. Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration", précise le site du service public.

Lire aussi : Élections régionales (1er tour) : les résultats complets dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Élections régionales (1er tour) : les résultats dans la métropole de Lyon