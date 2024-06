Élections législatives : à Lyon, un adjoint de Doucet en pôle position pour la 2e circonscription

Gautier Chapuis, adjoint au maire de Lyon à l’alimentation locale et à la sécurité alimentaire, sur le plateau de Lyon Capitale en mai 2022.

Info Lyon Capitale. L'adjoint de Grégory Doucet, Gautier Chapuis, est en pôle position pour obtenir l'investiture du Front populaire dans la 2e circonscription du Rhône à Lyon.

Les tractations se poursuivent entre les principaux partis de gauche pour se répartir les circonscriptions en vue des élections législatives anticipées, et notamment les 14 du Rhône. Si la 5e circonscription (Caluire, Neuville, Limonest), devrait être attribuée sans discussion au candidat PS Fabrice Matteucci, les discussions sont tendues autour du sort des 1ère et 2e circonscriptions, toutes deux lyonnaises.

La seconde et son contexte favorable attire toutes les convoitises à gauche. "Chaque parti veut la 2e car elle est gagnable et disponible", analyse un socialiste lyonnais. Et s'il était dans un premier temps question pour les écologistes d'envoyer la maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga, l'adjoint de Grégory Doucet en charge de la végétalisation, Gautier Chapuis, serait finalement le mieux placé, bénéficiant du soutien de Bruno Bernard, à la manoeuvre dans les négociations.

Pour rappel, Sandrine Runel de son côté s'est également positionnée pour le Parti socialiste, qui considère avoir toute légitimité pour récupérer la circonscription, fort des plus de 20 % de suffrages exprimés recueillis aux élections européennes. Elle aurait le soutien de plusieurs candidats à l'investiture dans le cas où le PS obtiendrait la circonscription. Selon nos informations, l'adjointe aux solidarités de Grégory Doucet est par ailleurs en tractation pour obtenir l'investiture dans la 1ère circonscription, où le député sortant, Thomas Rudigoz pourrait être battu.

Mais La France insoumise se positionne également, faisant valoir son bon score de 18,13 % aux élections européennes. Le parti souhaite envoyer Aurélie Gries, adjointe de la maire du 7e arrondissement de Lyon. Un point de friction majeur qui se retrouve visiblement dans plusieurs circonscriptions françaises puisque les négociations ont été suspendues en fin de matinée, le PS déplorant la stratégie de LFI.

Quant à Nathalie Perrin-Gilbert, qui souhaiterait s'intégrer au Front populaire sous les couleurs de son mouvement local, Lyon en commun, dans la 2e circo, elle le reconnaît : "Dans le partage des circonscriptions, peu de place est accordée à des petits mouvements." L'élue se laisse jusqu'à vendredi pour décider de la suite à donner à sa candidature.

