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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 20 mai 2026 avec des températures qui atteindront les 23 degrés dans l'après-midi.

    Le printemps est de retour à Lyon. Ce mercredi 20 mai 2026, le temps calme sera de retour tout au long de la journée avec de belles éclaircies. Le soleil partagera le ciel avec les nuages du matin au soir.

    Côté températures il fait 11 degrés ce mercredi matin mais le mercure atteindra les 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison qui devrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

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