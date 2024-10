Drôme : un exercice de sûreté nucléaire organisé le 28 novembre 

Un exercice national de sûreté nucléaire sera organisé le 28 novembre à la centrale nucléaire EDF du Tricastin, dans la Drôme.

Dans le cadre de la programmation nationale 2024 des exercices d’urgence nucléaire et radiologique, la préfecture de la Drôme a annoncé qu’un exercice de sûreté nucléaire sera organisé le 28 novembre à la centrale nucléaire du Tricastin. Le nouveau système FR-Alert sera par ailleurs utilisé, envoyant ainsi une alerte sur les téléphones portables des personnes présentes dans la zone de l’exercice.

Élaboré par l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN), l’exercice testera les dispositions de secours, les procédures et outils prévus par la préfecture de la Drôme (plan particulier d’intervention) et l’exploitant (plan d’urgence interne). La préfecture précise que "ce type d’entraînement de très grande ampleur permet d’éprouver "en réel" la coordination inter-services, indispensable à la gestion d’un incident pour laquelle les services de l’État et l’exploitant EDF doivent s’exercer chaque année."

Cet exercice n’aura par ailleurs aucune incidence sur la population et ne comportera pas d’opération de confinement ou d’évacuation de la population.