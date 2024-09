Le groupe Les Écologistes de la Région a réaffirmé dans un communiqué, mercredi 25 octobre, son opposition à la politique culturelle menée par la majorité. Les élus parlent d'un "tournant dangereux".

L'heure est au bilan des Journées européennes du patrimoine, qui se sont déroulées ce week-end, afin de promouvoir la culture et donc le patrimoine. Moment choisi par le groupe des Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour dénoncer la politique culturelle menée par l'exécutif, la qualifiant de "tournant dangereux".

"Nous dénonçons depuis plusieurs années la vision étroite de l’exécutif sur les sujets culturels et notamment patrimoniaux", écrivent-ils dans un communiqué. Notamment dans leur viseur, l'absence de mesures prises pour élargir le patrimoine rural et l'investissement "réducteur" dans la rénovation des églises, voté en 2022.

Ils poursuivent : "Cette même année, la Région a porté une offensive brutale sur toutes les formes de création contemporaine, avec une baisse de 4,3 millions d'euros sous prétexte de rééquilibrer les budgets alloués entre villes et campagnes".

"La Région décide de soutenir lourdement un spectacle privé aux contenus discutables"

Pour Pascale Bonniel Chalier, conseillère régionale écologiste qui siège à la Commission culture, "la Région a repoussé en juin l’octroi de subventions à hauteur de 710 000€ destinées à 127 équipes de création. L’an passé, elle a refusé d’aider plus de 130 projets culturels en milieu rural. Cette année, elle décide de soutenir lourdement un spectacle privé aux contenus discutables, censé s’autofinancer, dans deux grandes villes de la région".

Elle fait ici référence au financement de 450 000 euros du spectacle Raconte-moi la France, comme révélé par Rue89 et Mediapart. Ce spectacle dont l'"approche historique [est] très discutable sur le plan scientifique", selon les Écologistes.

"Nous assistons à une véritable offensive culturelle de la part de l’exécutif régional qui privilégie une lecture partielle et partiale de l’histoire, au service du “roman national” voulu par Laurent Wauquiez et l’extrême-droite, au détriment d’un soutien aux acteurs artistiques et culturels qui vivent et travaillent dans la région", dénoncent-ils, toujours dans leur communiqué.

