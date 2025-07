En raison d'un mouvement social local, plusieurs perturbations sont à noter sur la ligne de TER permettant de relier Lyon et Saint-Etienne ce mercredi 16 juillet.

Les perturbations se poursuivent sur la ligne de TER permettant de relier Lyon et Saint-Etienne ce mercredi 16 juillet. Alors que les voyageurs avaient dû s'armer de patience mardi 15 juillet du fait de nombreuses annulations de trains survenues dans la matinée, les suppressions de trains continuent.

En raison d'un mouvement social local, la SNCF annonce que plusieurs arrêts ne seront pas desservis sur la ligne de TER. Sur la vingtaine de trains programmés en direction de Lyon, six ne desserviront pas Saint-Etienne Châteaucreux, Saint-Chamond et Rive-de-Gier avant d'arrêter leur chemin à Lyon-Perrache. Dans le sens Lyon-Perrache-Saint-Etienne, les arrêts de Rive-de-Gier et Saint-Chamond seront supprimés. Ces modifications concernent les TER prévus en heure de pointe, en matinée et en soirée.

Toutes les perturbations sont à retrouver sur le site SNCF Voyageurs.

