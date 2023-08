Double meurtre en Isère : 12 balles retrouvées dans le corps d’une victime

Deux jours après la découverte d’un double assasinat dans un gîte isérois, l’autopsie des corps révèle que l’une des victimes a reçu 12 balles. Le parquet de Vienne va se dessaisir de l’affaire.

L’enquête sur la mort de deux hommes découverts dimanche 6 août dans un gîte de la commune de Châtonnay, en Isère, commence à livrer ses premiers éléments. L’autopsie des corps réalisée mardi par l’institut médico-légal de Lyon révèle que "le premier corps a été touché à 12 reprises, essentiellement au thorax et à la tête" et que le second "a été touché par une seule balle, au niveau du thorax", précise le parquet de Vienne.

Lire aussi : Deux personnes tuées par balles dans un gîte isérois, un homme arrêté

Requalification en "meurtre en bande organisée"

À la lumière de ces éléments, la procureure de Vienne Audrey Quey va se dessaisir de l’affaire au profit de la juridiction interrégionale de Lyon, spécialisée dans la grande criminalité, sous la direction du parquet de Lyon. Dans le même temps, l’enquête initialement ouverte pour "homicide volontaire" a été requalifiée en "meurtre en bande organisée et participations à une association de malfaiteurs".

Sur le reste, notamment l’identité des victimes, il n’y a pour le moment pas eu d’avancées. Comme annoncé lundi par la procureure de Vienne, les deux victimes, d’origine turque, seraient entrées "sur le territoire national avec de faux papiers d'identité bulgares".

La garde à vue de l'homme arrêté sur place prolongée

La garde à vue de l’homme de 27 ans arrêté sur les lieux, qui, selon ses dires, d’après des informations du Dauphiné Libéré, se trouvait aux toilettes au moment de la fusillade, a de nouveau été prolongée. Lundi, la procureure avait expliqué qu’il se trouvait "sur place au moment des faits", cet homme qui connaissait les victimes avait appelé les gendarmes après le drame. Lors de son audition, il aurait expliqué que les deux victimes et lui avaient été la cible de tentatives de meurtres en Turquie, ce que cherchait encore à vérifier le parquet en début de semaine selon nos confrères.