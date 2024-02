Éliminée en huitièmes de finale de la Coupe de France mercredi soir par Valenciennes, l'AS Saint-Priest est passée proche d'un nouvel exploit. Pour l'entraîneur Michael Napoletano, cette défaite "est très difficile à digérer".

C'est une défaite frustrante au terme d'une rencontre où les amateurs de N3 n'ont pas démérité contre les professionnels de Ligue 2. Ce mercredi soir, sur la pelouse du stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu, l'AS Saint-Priest a vu son parcours en Coupe de France prendre fin après sa défaite 1-2 face à Valenciennes.

"On aurait pu faire mieux encore"

Une défaite concédée en fin de match sur une grosse erreur du gardien des Rhodaniens. "Si on ne peut pas résumer cette défaite à cette erreur, perdre de cette manière, c'est très difficile à digérer" débute Michael Napoletano, coach de l'ASSP depuis la saison dernière. "Sur le match, on a quand même réalisé de bonnes choses, mais je suis persuadé qu'on aurait pu faire mieux encore" poursuit l'entraîneur de 40 ans au lendemain de la défaite.

Quelle magnifique soirée !!Énorme merci a mon club pour l’organisation de ce match qui restera historique avec une fin au goût amer, mais le football est difficile et cruel parfois. Merci aux supporters d’avoir répondu présent et de nous avoir soutenu pour vivre ces émotions🫶❤️ https://t.co/xrVQwXFv6a — Napoletano Michael (@NapoMica) February 8, 2024

Michael Napoletano explique avoir eu besoin, dès mercredi soir en rentrant à Saint-Priest, de revoir le match "pour essayer de comprendre". "En première période on s'est un peu débarrassé du ballon trop rapidement" analyse-t-il. "On a manqué de précision offensive et de justesse technique, notamment dans le dernier geste".

"Il va falloir passer à autre chose"

Comme il nous l'expliquait mercredi, quelques heures avant cette rencontre historique pour le club de National 3, Michael Napoletano avait insisté auprès de ses joueurs sur la nécessité de rester concentré durant toute la partie. "Face à une équipe professionnelle, chaque erreur se paye cash, on l'a bien vu" constate l'entraîneur san-priot.

"Cette erreur vient plomber tout ce qu'on a fait de bien aux tours précédents, c'est dommage de finir sur cette image mais il va rapidement falloir passer à autre chose" complète Michael Napoletano. En affrontant Espaly ce samedi en championnat, les joueurs de l'ASSP vont devoir basculer très vite. "On a la chance de rejouer très vite. On a fait ce qu'on avait à faire en Coupe, on a fait parler de nous et on a pu démontrer le bon travail du club, mais désormais place au championnat".

Que retenir alors de cette épopée san-priote cette année en Coupe ? "Ce que je retiens c'est l'aventure humaine et les émotions qu'on a pu ressentir avec notre public extraordinaire" souffle le coach du club. "On a montré à quel point nos dirigeants font un boulot énorme, à quel point notre recruteur travaille bien. C'est le boulot de tout un club".

Le gros calendrier de l'ASSP

Actuellement deuxième de son groupe de N3, à trois points du leader Lyon La Duchère, mais avec un match en moins, les hommes de Napoletano sont en bonne place pour retrouver la N2 à la fin de la saison. "C'est dans ces moments là, où il faut réagir, qu'on va voir si on est des compétiteurs". Après le match face à Espaly, actuellement 7e du championnat, l'AS Saint Priest affrontera la réserve de l'OL avant d'accueillir La Duchère, concurrent direct pour la montée en fin de saison. Une fin de saison qu'il faudra désormais vivre sans le petit frisson de la Coupe.