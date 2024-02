Quarts de finale de Coupe de France : l’OL qualifié, pas Saint-Priest 

En battant Lille mercredi soir à Lyon, l’Olympique lyonnais a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France, à l’inverse de l’AS Saint-Priest, battue par Valencienne.

Jour après jour, la meilleure santé de l’Olympique lyonnais semble se confirmer. Après avoir battu Marseille en Ligue 1 (1-0) durant le week-end, les joueurs de Pierre Sage se sont cette fois imposés contre Lille mercredi soir pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Malgré de nombreux changements au sein de l’effectif, avec la mise sur le banc du capitaine Alexandre Lacazette ou encore d’Anthony Lopes, portés par Rayan Cherki et leur nouvelle recrue Gift Orban, les Lyonnais se sont imposés 2-1 face à l’actuel 4e de Ligue 1. Dominé en seconde période, l’OL a su faire le dos rond pour conserver son avance acquise en fin de première période et en début de seconde mi-temps.

🗨 « C'est vraiment une victoire de groupe » 💪



🎙 Après notre succès face à Lille, Pierre Sage s'est exprimé sur la qualification et a félicité ses joueurs ! 👏🔴🔵#OLLOSC — Olympique Lyonnais (@OL) February 7, 2024

Pas de miracle pour Saint-Priest

À quelques kilomètres de là, du côté de Bourgoin-Jallieu, l’AS Saint-Priest qui affrontait Valencienne loin de ses terres n’a pas eu le même succès. Opposé pour la première fois de la compétition à une équipe professionnelle, qui évolue en Ligue 2, le Petit Poucet de la Coupe de France, s’est fait éliminé 2-1 par une équipe de Valencienne qui n’a guère brillé dans ce match.

𝗤𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗘 ça a été 😍

Merci à tous d’être venus nous supporter 🫶



~ #Saison𝗔𝗦𝗦𝗣 | #CDF pic.twitter.com/uMaGbLMopd — AS Saint-Priest 🟡🔴 (@assaintpriest) February 7, 2024

Faisant jeu égal avec le dernier de Ligue 2, les Sang et Or sont rentrés à la mi-temps avec un match nul en poche (1-1) grâce à un but obtenu sur penalty, après s’être procurés plusieurs occasions. Jusqu’à la 80e minute, les joueurs de Michaël Napoletano ont pu croire en leur destin, en voyant se rapprocher la séance de tirs au but. Une mauvaise sortie de leur gardien à la 81e les a finalement condamnés à regarder Valencienne valider son billet pour le tour suivant. Ils pourront garder en mémoire les souvenirs d’un beau parcours.

La surprise vient du Puy en Auvergne-Rhône-Alpes

La sensation de cette soirée de Coupe est finalement venu du sud-ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où Le Puy Foot 43, pensionnaire de N2, a éliminé le Stade lavallois, qui évolue en Ligue 2. Malgré deux divisions d'écart, les joueurs du Puy se sont imposés 2-1, grâce à un pénalty obtenu dans le temps additionnel.