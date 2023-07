En raison de travaux qui se poursuivront jusqu’au 11 août les stations Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Paquet ne seront plus desservies par le métro C à partir de ce lundi 24 juillet.

C’est peut être le début de trois semaines de galère pour les habitués du métro C. À partir de ce lundi 24 juillet et jusqu’au 11 août, la ligne qui effectue la liaison entre Cuire et la Presqu’île de Lyon, en passant par le plateau de la Croix-Rousse, ne dessert plus les stations Croix-Paquet et Hôtel de Ville. En cause, des travaux qui doivent permettre "d’optimiser les équipements du tunnel de la ligne C".

Des fréquences renforcées

Durant cette période, les usagers devront se reporter sur la ligne C13, dont la fréquence va être renforcée de 8 à 15 min au lieu des 12 à 25 min actuellement en application, pour rejoindre le plateau de la Croix-Rousse.

Pour la station Croix-Rousse, l’arrêt de report est situé à proximité de la Mairie du 4ème, dans les deux sens de circulation, au 133 Bd de la Croix-Rousse.

Pour la station Hôtel de Ville Louis Pradel, l’arrêt de report est situé à proximité de l’opéra, 1 rue de la République

Un soir d'arrêt en août

À cela s’ajoutera un arrêt total de la ligne le 10 août à partir de 21h30. Les voyageurs pourront alors emprunter la ligne C13 qui verra une nouvelle fois sa fréquence être renforcée à 13 min avec :