Deux nouveaux alpinistes morts dans le massif du Mont-Blanc

Un alpiniste français et un néerlandais sont décédés lundi 31 juillet lors de leur ascension des Aiguilles du Tour dans le massif du Mont-Blanc.

Une semaine après la mort d’un ressortissant tchèque en contrebas du mont Maudit, un sommet du massif du Mont-Blanc, lundi 31 juillet deux autres alpinistes ont perdu la vie sur la partie suisse du plus haut massif des Alpes. Âgés de 26 et 36 ans, les deux victimes, un Français et un néerlandais, se trouvaient dans deux cordées séparées lorsqu’ils ont été touchés par des pierres, aux environs de 9 heures, peu avant le sommet qui surplombe le glacier du Trient.

Une troisième personne, âgée de 22 ans a également été touchée, mais n’a heureusement été que blessée. Une enquête a été ouverte pour déterminer comment cet amas de pierre s’est détaché. Les deux cordées effectuées l’ascension des Aiguilles du Tour, situées à cheval entre la France et la Suisse et qui culmine à 3 540 m.