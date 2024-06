Des travaux pour améliorer la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon cet été

Dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, une première phase de travaux débute sur l’échangeur 13 "La Grand-Croix" du 2 juillet au 29 août 2024.

Du 2 juillet au 29 août 2024, les bretelles d'entrée et de sortie n°13 "La Grand-Croix" dans le sens Saint-Étienne/Lyon seront fermées, dans le cadre de la première phase de travaux pour l’amélioration de la mobilité entre les deux villes.

Nature des travaux

Dans le sens Saint-Étienne/Lyon, la bretelle de sortie va être élargie depuis l’A47 jusqu’au carrefour de raccordement avec la RM106, pour passer à 2 voies et un giratoire va être créé. L’objectif de cette opération est, comme l'explique dans un communiqué le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, "d’améliorer la sécurité des usagers et de fluidifier la circulation sur l’A47 en facilitant la sortie des véhicules et leur insertion sur le réseau routier métropolitain".

Anticipation des déplacements

Les usagers souhaitant emprunter l’A47 en direction de Lyon devront emprunter le réseau routier métropolitain RM88 direction Lorette (rue Jean Jaurès puis Plaine de Grézieux) puis la RM65 direction Genilac/Chagnon afin de rejoindre l’A47 à l’échangeur suivant n°12 (Sardon). Les usagers qui circulent sur l’A47 en direction de Lyon et souhaitent sortir de l’A47 en direction de La Grand-Croix devront sortir à l’échangeur précédent n°16 « La Varizelle » et emprunter le réseau routier métropolitain RM88.

Dans le sens Lyon/Saint-Étienne, les travaux permettront d’anticiper la création de nouvelles bretelles qui seront réalisées lors de la phase suivante qui s’enchaînera jusqu’au 1er trimestre 2025. La présentation générale des travaux ainsi que les intervenants et information aux usagers sont disponibles www.dir-centre-est.fr

