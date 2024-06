Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 6e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 6e.

Dans la circonscription de Villeurbanne, le député sortant LFI, Gabriel Amard, devrait conserver son siège de député sans être inquiété, malgré une candidature dissidente de l'ancien maire PS de Villeurbanne, Jean-Paul Bret.

Les candidats dans la 6e circonscription :

Gabriel Amard (LFI / Front Populaire), député sortant

Délia Agus (RN)

Nadia Bouhami (Lutte ouvrière)

Jean-Paul Bret (PS)

Marc Fraysse (LR)

Joseph Basilien (Parti Equinoxe)

Téyi Kékéli Lawson Doute (sans étiquette)

Raphaëlle Mizony (NPA)

Les résultats des précédents scrutins

Élections européennes :

La France insoumise : 25,2 %

Rassemblement national : 16,7 %

Parti socialiste : 16,6 %

Renaissance : 10,8 %

Les Écologistes : 9,9 %

Les Républicains : 5,9 %

Reconquête : 4,8 %

Premier tour des élections législatives 2022 :

Gabriel Amard, LFI : 41, 3 %

Emmanuelle Haziza, Horizons : 26,9 %

Michèle Morel, Rassemblement national : 10,8 %

Second tour des élections législatives 2022 :

Gabriel Amard : 55,5 %

Emmanuel Haziza : 44,5 %

L'enjeu : la gauche dissidente en trouble-fête ?

Soutenu par Renaissance qui n'a investi aucun candidat, l'ancien maire PS de Villeurbanne, Jean-Paul Bret pourrait bien s'inviter au second tour et bénéficier d'un vote "barrage" anti-LFI. Une triangulaire avec le Rassemblement national, qui a obtenu 16,7 % des suffrages exprimés lors des européennes, n'est pas à exclure non plus. Tout comme la perspective d'une victoire de Gabriel Amard dès le premier tour, le bloc de gauche ayant atteint 53,3 % eux élections européennes.

