Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 10e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 10e.

La circonscription dite des Monts du lyonnais englobe un territoire qui va des frontières ouest de la Métropole de Lyon à celles de la Loire. Elle regroupe les cantons de Vaugneray, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Genis-Laval.

Les sept candidats dans la 10e circonscription

Thomas Gassilloud (Renaissance)

David Hornus (Divers droite, sans étiquette)

Cécile Patout (RN)

Gilles Bompard (Lutte ouvrière)

Sophie Cruz (LR)

Irène Berenyi Geley (Reconquête)

Florence Perrin (PS / Front Populaire)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 27,6%

Renaissance : 18,5%

Parti socialiste : 13,8%

Les Républicains : 10,5%

LFI : 6,3%

Reconquête : 6,8%

Les Écologistes : 6,3%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Thomas Gassilloud (Ren) : 36,1%

Sophie Cruz (LR) : 16,1%

Michèle Edery (Nupes) : 22,6%

Agnès Marion (R!) : 11,3%

Gerbert Rambaud (DLF) : 7,9%

Second tour des élections législatives 2022 :

Thomas Gassilloud (Ren) : 65,3%

Michèle Edery (Nupes) : 34,7%

Dans les Monts du Lyonnais, le scrutin s'annonce incertain. Le député sortant de la majorité sortante (Agir) n'aborde pas sereinement le premier tour des élections législatives. Si la liste Renaissance a plutôt correctement résisté aux européennes dans la 10e circonscription (18,5% des suffrages), la majorité présidentielle est en décrue. En 2022, Thomas Gassilloud avait obtenu 36% des voix au premier tour des législatives. S'il parvient à se qualifier pour le second tour, sa route vers le palais Bourbon va se dégager. Surtout si le 7 juillet, trois candidats peuvent se maintenir au second tour. Dans ce territoire à la fois rural et périurbain, le Rassemblement national est en net progrès (27,6%) et une qualification pour le second tour est réaliste. Le Nouveau Front populaire, représentée par Florence Perrin, devrait aussi en être. Le premier tour pourrait aussi acter l'effacement de la droite traditionnelle dans une circonscription qui a longtemps été l'un de ses fiefs.

