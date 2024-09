Lyon : il reste bloqué plus d’une heure dans le parking Saint-Antoine à cause des embouteillages 

Samedi 14 septembre, un automobiliste est resté bloqué dans le parking Saint-Antoine à Lyon pendant plus d’une heure. En cause, les embouteillages sur le quai.

La vidéo est impressionnante. Emmanuel, un automobiliste lyonnais, est resté bloqué pendant plus d’une heure au niveau -5 du parking LPA Saint-Antoine. En cause, les différents embouteillages sur le quai Saint-Antoine se prolongeant jusqu’au quai des Célestins. Sur la vidéo, on peut effectivement voir une très longue file de voitures quasiment à l’arrêt au-delà même du parking.

L’inquiétude face au risque d’incendie

L’Association pour le développement de la Presqu’Ile (ADPL), dont Emmanuel est membre, tire la sonnette d'alarme sur les différents risques liés à ces embouteillages. "En cas d’incendie d’un véhicule dans la rampe de sortie, on n’ose pas penser aux conséquences !", dénonce-t-elle dans un mail envoyé à notre rédaction. La faute, selon l’association ADPL, à "la fermeture de la rue Grenette et la réduction des voies sur les quais de la Saône", entrainant donc la saturation du quai Saint-Antoine et le blocage de la sortie du parking.

Un constat que partage aussi le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver. Sur son compte X (ex-Twitter), l’édile estime que "la Ville de Lyon et la Métropole sont pleinement responsables, conséquence directe de la politique dite 'écologiste' menée ces quatre dernières années". Le potentiel candidat de droite aux municipales en 2026 l’assure : "notre objectif sera de ne plus compliquer la vie de ceux qui souhaitent fréquenter les commerces du centre-ville".