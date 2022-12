Des métros toute la nuit à Lyon pour le Nouvel An 

Les quatre lignes de métro du réseau TCL, ainsi que le funiculaire Saint-Just, circuleront toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Pour les festivités du passage de 2022 à 2023, les quatre lignes du métro lyonnais, mais aussi le funiculaire de Saint-Just, circuleront tout au long de la nuit. "Afin de faciliter les déplacements et pour inciter le plus grand nombre à emprunter les transports en commun pour les festivités du jour de l’an, les 4 lignes de métro et le funiculaire Saint-Just circuleront toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier", explique Bruno Bernard, le président du Sytral, dans un communiqué.

Entre minuit et 5h du matin, lors de la nuit du 31, il y aura notamment un métro D toutes les 5 minutes, un métro A toutes les 9 minutes, et un métro B toutes les 6 minutes, un métro C toutes les 11 min et un funiculaire F1 toutes les 12 min.

Un ticket soirée

Les cinq parcs relais connectés au réseau de métro seront ouverts toute la nuit et les trois lignes de bus "Pleine Lune" circuleront avec une fréquence renforcée, toutes les 30 minutes. Pour se déplacer sur l’ensemble du réseau les usagers pourront profiter d’un ticket soirée à 3,30€ permettant de voyager de 19h jusqu'à 5h du matin.

🎫 Le ticket soirée sera disponible à partir de 19h 3,30€ pour se déplacer en illimité jusqu’à la fin du service 💳 Et cette année, il sera aussi disponible sur le nouveau service TCL Carte bancaire pic.twitter.com/JjAZK92pvQ — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) December 26, 2022

Les 5 parcs relais ouverts toute la nuit du 31 :