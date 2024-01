Des lardons bio rappelés pour un risque de listeria

Des lardons bio commercialisés dans toute la France font l'objet d'un rappel pour un risque de listeria.

L'ensemble de la France est concerné par ce rappel. Des lardons natures et fumés bio des marques Le P'tit Bio et Le Bio des Eleveurs font l'objet d'un rappel en raison d'une possible contamination à la listeria, bactérie responsable de la listériose.

Ce rappel concerne les barquettes plastiques de 150 grammes vendues entre le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 dans les enseignes Carrefour, Système U, Scachap (Leclerc), Auchan, Relais Vert, NaturéO et Biofrais.

Les lots concernés sont les suivants :

Lardons fumés de la marque Le Bio des Éleveurs, lot 874.346

Lardons nature de la marque Le Bio des Éleveurs, lot 874.343

Lardons nature de la marque Le P’tit Bio, lot 874.344

Lardons fumés de la marque Le P’tit Bio, lot 874.345

RappelConso invite les détenteurs de ces produits à les rapporter en point de vente pour obtenir un remboursement ou à détruire le produit. Si vous avez consommé ces produits et que vous présentez des maux de tête, de la fièvre et des courbatures, consultez un médecin.