La Métropole de Lyon lance un programme inédit pour accompagner les clubs sportifs vers une meilleure inclusion des personnes handicapées.

À l'approche des Jeux paralympiques de Paris 2024, la Métropole de Lyon déploie le dispositif Club Inclusif. Ce programme inédit, élaboré avec le Comité paralympique et sportif français (CPSF), doit notamment faciliter la pratique du sport des personnes en situation de handicap. Il s'adresse pour cela aux dirigeants et encadrants des clubs, afin qu'ils puissent répondre à la demande des sportifs handicapés. "La pratique d'une activité physique et sportive est un droit", insiste Florestan Groult, vice-président de la Métropole en charge du sport. Une enveloppe de 410 000 euros a d'ailleurs été engagée par la collectivité pour financer ce projet.

Un maillage territorial trop faible

Malgré la bonne volonté des clubs de sport, seuls 1,4% d'entre eux sont aujourd'hui capables d'accueillir des parasportifs. Une situation jugée inacceptable alors que la France accueillera dans six mois des athlètes paralympiques du monde entier. "En moyenne, les personnes en situation de handicap doivent parcourir 50 kilomètres pour trouver un club en capacité de les accueillir", déplore Benoît Chanal, référent paralympique territorial de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le CPSF souhaite ainsi développer le maillage des clubs sportifs pouvant accueillir des sportifs handicapés sur le territoire métropolitain.

Pour ce faire, 13 premiers candidats ont été sélectionnés par la Métropole de Lyon pour bénéficier du programme Club Inclusif. Concrètement, un dirigeant et un encadrant par structure sont choisis pour participer à une formation de 24 heures. Chaque club est ensuite accompagné pendant six mois pour la mise en pratique du dispositif. En particulier pour la mise en place de créneaux de pratique sportive dédiés ou non aux parasportifs. Mais aussi dans dans leur recherche de pratiquants, d'équipements et de financements. Il s'agit d'ailleurs d'un programme coûteux puisque la formation coûte 12 000 euros. Cependant, les clubs ne sortent pas un centime de leur poche, la Métropole et l'Etat déboursent chacun 6 000 euros.

Accompagner les clubs selon leur projet

Football, athlétisme, tennis, gymnastique, les disciplines concernées sont volontairement variées. La Métropole de Lyon comme les clubs veulent en effet offrir aux personnes handicapées un large choix d'activités. "Chacun des club va proposer des offres adaptées aux différents handicaps", indique Annabelle Mainand, déléguée générale du club Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire. La structure travaille ainsi avec des Instituts médico-éduactifs (IME) depuis quelques années, accueillant des jeunes autistes. Avec le dispositif Club Inclusif, la déléguée générale veut par exemple mettre en place des cours de tennis de table ouverts aux parasportifs pour plus d'inclusion.

Parmi les clubs sélectionnés, l'ASUL, l'Athletic Club du Lyonnais, la Décines Boxing Academy, le Football Club Lyon Croix-Rousse ou encore le club Lyon GR. Mais il ne s'agit là que d'une première édition du programme. Ainsi, la Métropole de Lyon annonce déjà la sélection d'une nouvelle promotion de 12 clubs d'ici peu. Un appel à projets sera donc lancé dès demain, mardi 20 février. "Nous souhaitons transformer les pratiques sur notre territoire de manière pérenne", affirme Florestan Groult.

