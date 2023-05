Des "électrohypersensibles" recherchés pour une étude en Auvergne-Rhône-Alpes

L'Anses recherche des personnes "électrohypersensibles" en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'une étude.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, va mener une étude sur l'électrohypersensibilité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif de l'agence, "mieux connaitre les personnes électrohypersensibles, et ainsi renforcer la qualité des recherches scientifiques sur l’électrohypersensibilité et la prise en charge médicale" explique l'Anses dans un communiqué.

"Produire de nouvelles connaissances"

Ainsi, l'Anses veut aller à la rencontre des personnes électrohypersensibles, notamment celles qui ont choisi de s'éloigner voire de s'isoler des sources d'exposition potentielles. Pour rappel, le terme d'électrohypersensibilité est utilisé pour désigner "un ensemble de symptômes variés et non spécifiques d'une pathologie particulière que certaines personnes relient spontanément à leur exposition aux champs électromagnétiques".

L'étude menée en Auvergne-Rhône-Alpes étend au territoire national une étude de faisabilité réalisée en Bretagne entre 2017 et 2019 qui a "permis de produire de nouvelles connaissances en croisant les discours sur le "vécu du quotidien" avec les données médicales", explique l'Anses.