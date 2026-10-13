Lyon : un avis de recherche lancé pour retrouver un jeune migrant "très fragile"

Le collectif Soutiens Migrants/Croix-Rousse lance un avis de recherche pour retrouver Mamadi, un jeune migrant "très fragile" et qui ne parle plus.

L’inquiétude est de plus en plus vive. Mamadi, un jeune migrant "très fragile" qui ne parle plus est porté disparu depuis dimanche dernier. Le collectif Soutiens Migrants/Croix-Rousse, qui l’accompagne, lance donc ce mardi 13 octobre un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Il a été aperçu pour la dernière fois dans un quartier de Vénissieux.

Selon le collectif, le jeune homme pourrait se trouver n’importe où à l’heure actuelle et a surtout besoin de soins. Il appelle par ailleurs toute personne qui a une information à contacter le 07 73 99 32 98 et à "rester près de lui si vous le pouvez pour pouvoir nous tenir informés de ses déplacements, le temps que nous le retrouvions."