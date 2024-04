La boulangerie Paul du centre commercial de la Part-Dieu a été fermée par la direction départementale de la protection des populations le 16 avril dernier.

Un mois seulement après la fermeture en urgence d'une première boulangerie Paul à Lyon, dans le secteur de la Presqu'île, un nouvel établissement du groupe a été fermé le 16 avril dernier comme le révèle le Progrès. Un arrêté préfectoral, pris par la direction départementale de la protection des populations (DDPP), est visible sur la vitrine à l'entrée de la boulangerie située dans le centre commercial de la Part-Dieu.

Des "manquements graves aux règles d'hygiène"

Le document, qui date du 16 avril, fait état de "manquements graves aux règles d’hygiène". La présence de déjections de souris ainsi que des moucherons est indiqué dans le rapport, tout comme "la vétusté des locaux de préparation" ou encore "le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage".

Le "risque d'intoxication" étant trop grand, les services de l'Etat ont ainsi décidé de fermer la boulangerie, le temps qu'elle réalise des "mesures correctives" lui permettant de pouvoir rouvrir ses portes.

Ces dernières semaines les contrôles de la DDPP sont de plus en plus fréquents. De nombreux restaurants et commerces ont été fermés par la préfecture pour des manquements aux règles d'hygiène.

