Déconfinement : réouverture le 2 juin, quel protocole pour les salles de sport à Lyon ?

Les salles de sport peuvent rouvrir à Lyon le 2 juin. Mais dans des conditions sanitaires très strictes.

Pas simple. Pas simple de rouvrir une salle de sport, souvent un espace fermé, avec de la transpiration, des machines et des adhérents proches...

La réouverture, le 2 juin, demande une réorganisation complète pour les salles de sport de Lyon.

A l'image de l'Appart Fitness, qui compte de nombreuses salles entre Rhône et Saône, les salles s'organisent.

A l'Appart, "un sens de circulation dans la mesure du possible pour éviter les croisements de personnes", dixit la salle de sport. Les horaires d'accueil seront adaptés, et plus en libre-service de 6h à 23h comme en temps normal.

"Une jauge d’adhérents maximum par club sera définie en fonction de la superficie et de ses nouvelles capacités d’accueil", précise le club.

Les espaces détentes (machines à café, distributeurs divers) seront condamnés, il y aura une surface de 4m2 pour chaque machine individuelle, une machine sur deux sera condamnée. Les douches seront aussi condamnées, comme les espaces aquatiques de certains clubs.

Le masque ou la visière sont également fortement recommandés.