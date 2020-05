Déconfinement : à Lyon, pourquoi tous les théâtres ne vont pas rouvrir le 2 juin ?

La salle rouge et or du théâtre des Célestins © Tim Douet

Les théâtres sont autorisés à rouvrir progressivement à Lyon à partir du mardi 2 juin. Mais tous ne rouvriront pas de suite. Les mesures sanitaires ne permettent pas encore d'accueillir le public.

A l'image de la Comédie Odéon, dans le 2e arrondissement de Lyon. "Nous reviendrons vers vous en début de semaine prochaine pour vous en dire plus sur notre situation", explique la Comédie Odéon.

"L’Association des Théâtres Privés en Régions a pris acte de la possibilité de réouverture des théâtres à partir du 2 juin en zone verte. Si cette annonce envoie un signal positif, elle ne signifie pas pour autant que nous serons en mesure de concrètement ouvrir nos théâtres. En effet, les mesures sanitaires imposées ce jour ne permettent pas d’accueillir le public pour une exploitation viable. Les distances physiques sur scène et dans la salle ne conduiraient qu’à une offre dégradée ne permettant pas à nos théâtres d’équilibrer leur modèle économique, avec des salles réduites à un tiers et des comédiens se tenant à distance les uns des autres pour des « parodies » de spectacles", souligne dans un communiqué l'association des Théâtres Privés en Régions.

"Il est important de retrouver de la confiance dans toute la société. Le signe envoyé nous indique une possibilité de rouvrir bientôt, mais pas maintenant et dans ces conditions. Nous sommes au travail. Par ailleurs, nous jugeons dérangeant que nos théâtres soient considérés comme ouverts par notre public que nous allons décevoir, et par nos fournisseurs et bailleurs qui considéreront peut être que nous sommes à nouveau en mesure d’honorer des paiements. Nous appelons le gouvernement à prendre toutes les mesures de sauvegarde de notre secteur en prolongeant la possibilité de recourir au chômage partiel jusqu’à la reprise d’une activité normale", poursuit l'association des Théâtres Privés en Régions.