Métropole de Lyon : le trafic ferroviaire entre Lyon-Saint-Paul et Brignais interrompu dès demain 

En raison de travaux, le trafic ferroviaire entre les gares de Lyon-Saint-Paul et Brignais sera interrompu dès lundi et jusqu’au 29 août prochain.

Afin que la Métropole de Lyon effectue les travaux de remplacement du pont routier d'Esplette, situé sur la commune de Tassin, le trafic ferroviaire entre Lyon-Saint-Paul et Brignais sera interrompu dès demain, lundi 7 juillet, et jusqu’au 29 août. Ce sera également le cas entre les gares de Lyon-Saint-Paul et Charbonnières-les-Bains.

Des dessertes par autocars sont mises en place entre Charbonnières-les-Bains et Lyon Saint-Paul ainsi qu'entre Brignais et Lyon Saint-Paul. Un à deux autocars seront mis à disposition toutes les heures et par sens de circulation.

Plus d'informations sur le site de la SNCF.