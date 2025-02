De la pluie et des nuages ce mardi à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus

C'est une nouvelle journée maussade qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mardi 11 février 2025.

Pour continuer sur la lancée d'un mois de février particulièrement gris, c'est une nouvelle journée alternant entre nuages et pluie qui est attendue ce mardi 11 février à Lyon et dans la région lyonnaise. Après des pluies matinales, cela devrait évoluer en ondées dans l'après-midi avant un temps un peu plus sec en fin de journée.

Côté températures, il fait 10 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 11 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.