2 400 €, logement, voyages... Emirates recrute de nouveau à Lyon

La compagnie aérienne Emirates organise une journée de recrutement à Lyon le 13 janvier.

Le 13 janvier, la compagnie aérienne Emirates organise une journée de recrutement à l'hôtel Holiday Inn de Vaise, à la frontière entre Lyon et Tassin-la-Demi-Lune. Elle recherche des hôtesses de l'air et des stewards. Les missions consistent à s'assurer de la sécurité des passagers en avion et à gérer les opérations et procédures à bord. Dans un communiqué, Emirates explique être à la recherche de personnes "passionnées et motivées à l'idée d'offrir un accueil personnalisé, pour faire vivre une expérience mémorable à ses clients".

La maîtrise de l'anglais obligatoire

Pour postuler aux offres d'emploi, il est nécessaire de parler et écrire couramment l'anglais, mesurer entre 1,6 m et 2,12 m et obtenir un visa de travail pour les Emirats arabe unis qui nécessite d'avoir au moins le baccalauréat. Côté avantages, les salariés de l'entreprise bénéficient d'un logement de fonction et d'un défraiement des coûts de transports entre le domicile et le travail. Les salaires quant à eux démarrent à 2 400 € net par mois.

Pour candidater, il est nécessaire de déposer sa candidature en ligne avec un CV rédigé en anglais et une photo de vous récente. Les candidats peuvent se préinscrire en ligne pour participer au job-dating, mais il est également possible de se présenter sans inscription.