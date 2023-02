Dans la région, les commerçants de proximité montent au créneau face au Gouvernement

Dès le mois de mars, le Gouvernement lancera son "panier anti-inflation". Une initiative qui ne plaît pas aux artisans et commerçants de proximité.

C'est une des résolutions du Gouvernement pour pallier l'inflation. Dès le mois de mars, le "panier anti-inflation" sera proposé dans les grandes surfaces pour les plus précaires. Il s'agit d'une sélection d'articles, alimentaires ou non, qui verront leur prix figé. Le dispositif concerne une cinquantaine d'articles.

"Ce projet bafoue littéralement le principe européen de concurrence libre et non faussée" , grogne l'Union des Entreprises de Proximité.

Cette initiative semble déplaire aux commerçants de proximité et autres artisans. L'Union des Entreprises de Proximité (U2P Auvergne-rhône-Alpes) juge qu'elle va à l'encontre du principe de concurrence libre et non faussée. "En confiant aux grandes enseignes du commerce, le soin de proposer un panier anti-inflation, le gouvernement leur donne un avantage concurrentiel inacceptable, au détriment de l’immense majorité des commerces de France."

L'U2P Auvergne-rhône-Alpes, accuse aussi le fait que les grandes surfaces pourraient profiter de ce gel des prix pour augmenter celui d'autres produits. Une situation qui, selon cette union, ne profiterait ni aux petits commerçants, ni aux consommateurs.