La Ville de Lyon veut "changer le regard sur la vieillesse"

Pour mieux lutter contre les discriminations liées à l'âge, la Ville de Lyon lance un appel à projets jusqu'au 20 février, pour changer le regard sur la vieillesse.

La Ville de Lyon, en partenariat avec le centre communal d'action sociale (CCAS) souhaite changer le regard sur la vieillesse. Afin de lutter contre les discriminations à l'égard des personnes âgées, la municipalité fait appel aux "bonnes idées" des candidats qui devront se rapprocher des 15 résidences seniors avant le 20 février.

Présentation des projets le 1er juin

Les candidats sont libres de choisir la forme du support, du moment que leurs projets permettent de changer les mœurs sur la vieillesse. Cela peut-être le ciné-débat, les photos, les podcasts, la création artistique, la vidéo, ou encore le récit. Les projets des participants seront projetés jeudi 1er juin dans les salons de l'Hôtel de Ville et celui qui aura le projet "le plus convaincant et enthousiasmant" recevra un prix "coup de cœur".