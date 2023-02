Réforme des retraites : moins nombreux, les manifestants restent déterminés

Ce mercredi 7 février, entre 10 700 et 30 000 manifestants sont de nouveau descendus dans la rue à Lyon, pour montrer l’envie "de ne pas plier le genou" face à la réforme des retraites.

Sous une musique d’Indochine, le cortège se présente comme un aventurier pour dire non à cette réforme. Pour ce troisième jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, les milliers de manifestants ont fait le même parcours, en partant de la Manufacture des Tabacs, pour arriver au niveau de la place Bellecour.

Jeunes ou moins jeunes

Étudiants, actifs ou encore retraités tous veulent montrer leur mécontentement face à l’âge de la retraite poussé à 64 ans. Sous les "il nous dit bosse et crève nous on lui répond vive la grève", les plus de 10 700 manifestants (selon la préfecture), marchent avec une volonté "d’interdire cette prise de décision".

"Comment voulez-vous qu’un pompier monte à l’échelle à 64 ans", appuie Jean, adjudant sapeur pompier en ajoutant "notre métier est à risque et nous avons peur". Accompagnés de ses amis et collègues soldats du feu, ils viennent se mélanger avec les autres corps de métiers pour se faire entendre.

Les jeunes prennent aussi part au cortège. Nicolas, 22 ans, étudiant en histoire pense à son avenir et trouve que cette réforme "est totalement injuste socialement". Partisan d’un mouvement communiste et marxiste, il veut propager la parole de la jeunesse "pour une société plus juste".

Une manifestation relativement calme

L’ensemble de la manifestation s’est déroulée dans une bonne ambiance, malgré quelques dégradations. Des poubelles ont été incendiées et renversées, des bouteilles en verre ont été lancées sur les forces de l’ordre. Malgré ces quelques jets de projectiles, aucun blessé n’est à déplorer autant du côté des forces de l’ordre que chez les manifestants.

La statue de Louis XIV place Bellecour n'a pas été taguée seulement au niveau des palissades autour de celle-ci. Pas de drapeau français brûlé cette fois. Musique, merguez et sandwichs étaient à l’honneur pour finir au mieux ce troisième mouvement.

Un quatrième acte samedi 11 février

Ils sont nombreux à avoir fait les trois premières manifestations, tout comme Christine, infirmière de 53 ans. "J’ai déjà fait les trois et je vais revenir samedi pour la quatrième". Bien décidées à se faire entendre, les organisations syndicales appellent à un nouveau rassemblement en France et donc à Lyon. Celui-ci aura lieu à Brotteaux à partir de 14h pour aller en direction de Gratte-Ciel. "Nous n’allons pas céder de sitôt", appuie l’infirmière. L’acte IV risque donc de ne pas être le dernier, mais sûrement un acte de plus pour poursuivre une longue série.

