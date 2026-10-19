Près de Lyon : deux blessés, dont un grave, après l’explosion d’une bouteille d’acétylène dans une entreprise

Une explosion s’est produite ce lundi 19 octobre dans une entreprise de stockage de conteneurs à Saint-Priest. Deux hommes ont été blessés, dont un grièvement atteint au visage.

L’accident se serait produit dans l’après-midi du lundi 19 octobre, au sein de l’entreprise TCSI, spécialisée dans la vente et l’aménagement de conteneurs, à Saint-Priest. D’après les informations du Progrès, une bouteille d’acétylène (utilisée notamment pour la soudure) aurait explosé, causant les blessures de deux hommes. Le premier, âgé de 24 ans, a été grièvement atteint au visage. Le second, âgé de 34 ans, a été pris en charge en urgence relative.

44 pompiers mobilisés, le trafic ferroviaire interrompu

D’importants moyens de secours ont été déployés sur place pour refroidir la bouteille d’acétylène afin d’éviter une nouvelle explosion. Au total, 44 sapeurs-pompiers, mobilisant 14 engins, sont intervenus aux alentours de 15h.

L’entreprise étant située proche de la gare de Saint-Priest, la circulation des trains a été interrompue sur l’axe ferroviaire reliant Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Lyon par mesure de précaution. Cette interruption a causé d’importants retards de trains.

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