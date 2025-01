Sirha Lyon : une fréquentation record pour l'édition 2025

La 22e édition du Sirha Lyon a réuni près de 260 000 professionnels, soit un record pour le salon organisé pendant 5 jours à Eurexpo.

Le flux continu de voitures et les difficultés dans les transports en commun pour se rendre à Eurexpo démontraient déjà ce weekend un engouement inédit pour l'évènement. Le Sirha Lyon, grand salon du Food Service et de l'hospitalité, organisé pendant cinq jours à Eurexpo, a battu cette année son record de fréquentation. Au total, 257 363 professionnels, soit 25% de plus que lors de la précédente édition, se sont réunis à Lyon durant cette 22e édition.

"Une édition vivante, des allées foisonnantes de la première à la dernière heure, des exposants unanimement satisfaits, ce Sirha Lyon 2.0 est un écho à l’énergie qui anime le Food Service" explique les organisateurs dans un communiqué.

Au total, 2300 exposants étaient présents à Eurexpo dont 25% d'internationaux venus de 40 pays à travers le monde. "Cela fait de Sirha Lyon un événement unique au monde par sa puissance et sa capacité à mobiliser les chefs du monde entier : plus de 21 000 cette année, venus célébrer la gastronomie à travers notamment les deux grandes finales de la Coupe du Monde de la Pâtisserie et du Bocuse d’Or qui montrent un engouement sans cesse renouvelé pour le patrimoine et la création culinaire" s'est félicité Olivier Ginon, président de GL Events, organisateur de l'évènement.

Une édition 2025 record qui devrait "marquer un tournant dans la capacité des acteurs de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation à se régénérer et à allier performance, innovation et éco-responsabilité à l'échelle mondiale" conclut l'organisateur.