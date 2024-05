Dadju sera à Lyon la semaine prochaine aux côtés de Tayc. (Photo by Valery HACHE / AFP)

Les deux artistes se produiront au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu le mercredi 15 mai à partir de 15h.

Les fans lyonnais des deux chanteurs doivent être heureux. Le mercredi 15 mai prochain, Dadju et Tayc seront présents à Lyon, au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu. L'évènement se déroulera sur la place centrale du centre commercial et sera organisé en partenariat avec Radio Scoop.

"Gratuit et ouvert à tous, l’événement débutera avec une émission en direct sur Radio Scoop depuis le cœur du centre, suivie d’un showcase de Dadju et Tayc" explique le centre commercial dans un communiqué. Si vous voulez vivre un moment d'exception aux côtés des deux artistes, vous pourrez participer dès le 7 mai à un concours organisé sur le compte Instagram du centre commercial. Quatre fans auront la chance de partager un "moment privilégié" avec Dadju et Tayc lors d'une séance de dédicaces.

Les deux artistes ont récemment sorti un album commun "Héritage", qui cumule déjà plus de 3 milliards d'écoutes.