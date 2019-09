Cyril Hanouna piégé par une fausse compagnie aérienne de Lyon ?

Le présentateur de télévision a proposé des billets d'avion à gagner aux spectateurs de son émission Touche pas à mon Poste. Des billets fournis par la compagnie Skyline Airways, basée dans le 3e arrondissement de Lyon. Problème, cette société serait une arnaque.

Dans son émission du 21 septembre dernier, Cyril Hanouna a proposé à ses téléspectateurs de partir en vacances en Grève via la compagnie Skyline Airways. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, rien d'anormal, cette entreprise serait en fait une arnaque. En effet, selon les comptes Twitter Flight Report, dédié à l'actualité aérienne, et Lustublog, la compagnie serait bel et bien une arnaque. Selon ses statuts déposés sur société.com, le siège social de Skyline Airways est basé à Lyon avenue Georges Pompidou dans le 3e arrondissement. Elle a commencé son activité en mars dernier. Son capital social est de 1€, relativement étrange pour une compagnie aérienne.

Pourtant, son site internet semble relativement professionnel : avions aux couleurs de la compagnie, hôtesses de l'air arborant le logo, menus “faits maisons”, espace de recrutement, compte Instagram actif depuis 1 an.

Pourtant de nombreux détails clochent. Les vols proposés ne correspondent pas à des vols existants, la compagnie n'est répertoriée sur aucun site internet, les horaires des vols ne prennent pas en compte le décalage horaire, de nombreuses fautes d’orthographe sont présentes sur les différentes pages. Les voyageurs peuvent ainsi réserver leur voyage en ligne en choisissant différentes options puis régler leur achat sur une page de paiement tout à fait fonctionnelle, mais sans billet en retour. Depuis hier soir, et la naissance de la polémique sur les réseaux sociaux, la page d’accueil du site internet ne fonctionne plus et affiche un message “maintenance en cours”.

“L’équipe de Cyril Hanouna et la société productrice de l’émission se sont-elles fait arnaquer ou piégées ?”, a questionné Flight Report sur Twitter. Cyril Hanouna a réagi ce vendredi en expliquant attendre “des preuves d'ici lundi” et a assuré que les voyages seront bien organisés “quoiqu'il arrive”. On ne sait pas encore combien de personnes ont réservé de billet via cette compagnie après l’émission de C8 ?

Deux thread à dérouler :

🔴🔽l'émission @TPMP a t-elle été victime d'une arnaque ou d'un canular ? 🔽 Dans son émission @LaGrandeDarka du 21/09, @Cyrilhanouna annonce qu'il va faire partir tout son publique en Grèce avec la compagnie @Skyline_airways :https://t.co/P08FTKAQu9 — Flight-Report (@flight_report) September 26, 2019