La jeune savoyarde Julie Bego (18 ans) remporte les Championnats du Monde de cyclisme à Glasgow sur la course en ligne dans la catégorie Juniors Femmes.

Lors de cette première course sur route des Championnats du Monde, Julie Bego a démontré une détermination exceptionnelle. Alors qu'il restait 20 km à parcourir et que les cyclistes affrontaient l'ascension d'Eldon Street, la jeune française a lancé une attaque audacieuse. Cette initiative a porté ses fruits, puisqu'elle a réussi à creuser un écart oscillant entre 10 et 20 secondes jusqu'à la ligne d'arrivée.

Final en solitaire, devant une Britannique et une Belge

Face à elle, des compétitrices britanniques, belges et italiennes ont tenté de lancer des attaques incessantes pour la rattraper. Cependant, Julie Bego est restée inatteignable, franchissant la ligne d'arrivée en solitaire. Elle a ainsi devancé la favorite Cat Fergusson (Grande-Bretagne) et la Belge Fleur Moors.

🤩 QUEL EXPLOIT DE JULIE BEGO !



La Française est sacrée championne du monde de la course en ligne chez les juniores !#LesRP #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/D5C7AhLYc4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2023

Ce succès revêt une signification particulière, marquant la première victoire française dans cette catégorie depuis 13 ans. La dernière à avoir accompli cet exploit était Pauline Ferrand-Prévot. Le parcours exceptionnel de Julie Bego, en tant que jeune savoyarde et stagiaire au sein de l'équipe Cofidis depuis à peine quatre jours, promet un avenir prometteur dans le monde du cyclisme.