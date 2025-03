Le Décines Meyzieu Athlétisme (DMA) a remporté le relais mixte aux championnats de France en Vendée. Son premier sacre national.

Le club rhodanien de Décines Meyzieu Athlétisme (DMA) a décroché son premier titre national en cross-country, samedi, en remportant l’épreuve du relais mixte aux championnats de France à Challans, en Vendée. Une consécration pour cette équipe habituée aux podiums depuis 2021, mais jamais victorieuse jusqu’ici.

Porté par Héloïse Laigle et Mathias Vergotte, le DMA a pris la tête à mi-parcours, sous la menace de Clermont Auvergne Athlétisme et Nancy Athlé Métropole. Sur son segment de 1 800 mètres, Anaëlle Guillonnet a creusé l’écart, laissant Baptiste Jard conclure victorieusement la course.

D’autres belles performances lyonnaises

Sur les courses individuelles, le DMA a également brillé : Valentin Bresc, Baptiste Fourmont et Baptiste Jard ont terminé 6e, 7e et 8e du cross long, tandis qu’Anaëlle Guillonnet a pris une solide 10e place chez les femmes.