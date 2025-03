Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière, est l'invité de 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.

La basilique Notre-Dame de Fourvière, emblème de la ville de Lyon, s'apprête à entamer des travaux de rénovation majeurs. Les deux tours ouest de l'édifice, exposées aux intempéries, présentent des signes de dégradation avancée, nécessitant une intervention urgente.

Lors de son passage dans l'émission 6 minutes chrono, Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière, a annoncé que 2 millions d'euros ont déjà été collectés sur les 2,5 millions nécessaires pour la restauration des tours endommagées. Cette somme a été réunie grâce à la générosité de 2 000 donateurs individuels, ayant contribué à hauteur de 200 000 euros, et de mécènes et entreprises de la région lyonnaise, apportant 1,8 million d'euros.

Les travaux, prévus pour le second semestre 2025, commenceront par une phase d'études préalables et de validation administrative. Ces interventions se concentreront sur la consolidation et la restauration des pierres ciselées du haut des tours, très exposées à l'érosion et aux infiltrations d'eau. Certaines réparations réalisées il y a une trentaine d'années se sont dégradées et devront être refaites avec des matériaux plus durables. "Les jours de pluie, il est déjà possible de voir l'eau s'infiltrer dans les tours, c'est un problème que nous devons résoudre en priorité", explique le président de la Fondation Fourvière.

"C'est une illustration de ce lien indéfectible entre les Lyonnais et Notre-Dame de Fourvière, qu'on soit croyant ou pas", a souligné Philippe Castaing, mettant en avant la mobilisation exceptionnelle des habitants et des visiteurs.

La sécurité des visiteurs reste assurée et les visites continueront pendant la durée des travaux.

Pour combler les 500 000 euros restants, la Fondation Fourvière continue son appel aux dons. Les personnes souhaitant contribuer peuvent le faire en ligne via le site officiel de la basilique.

Plus de détails dans la vidéo avec Philippe Castaing :

Lire aussi :

La retranscription complète de l'émission avec Philippe Castaing :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture et de patrimoine, on va parler de la basilique de Fourvière et de ses futurs travaux. Pour en parler, nous recevons Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière. Bonjour Philippe Castaing, merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que les tours de la basilique sont sauvées ?

Oui, les tours vont être sauvées, et ce grâce à la générosité de nombreux donateurs. On peut peut-être faire une petite rétrospective. En novembre 2023 et juillet 2024, un diagnostic est posé avec l'accompagnement de la DRAC et du cabinet Alep, architecte du patrimoine. Le haut des tours s'avère très dégradé. Sur cette base, nous lançons une campagne en novembre 2024 qui fait l'objet d'une grande mobilisation : 2 000 donateurs via le digital, générant 200 000 euros de dons, plus 1,8 million par des mécènes et des entreprises de la grande région lyonnaise. Aujourd’hui, nous avons collecté 2 millions sur les 2,5 millions nécessaires pour la rénovation des deux tours les plus endommagées, les tours ouest de la basilique.

Et donc, cela permettra de lancer prochainement les travaux ? Il y a déjà 2 millions, mais il en faut 2,5 millions, vous venez de le dire ?

Oui, mais nous avons suffisamment de visibilité financière pour lancer les travaux sur les deux premières tours. Avec les études préalables et les autorisations spécifiques aux monuments historiques (ATMH), nous devrions pouvoir commencer ces travaux au second semestre 2025. D'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers ces donateurs, en particulier les 2 000 donateurs, qu’ils soient modestes ou grands contributeurs. Cela illustre encore une fois le lien indéfectible entre les Lyonnais et Notre-Dame de Fourvière, qu’ils soient croyants ou non, ou simplement attachés au patrimoine. C’est vraiment touchant, au-delà de la somme, de voir cette mobilisation qui dure depuis 1850.

Vous avez évoqué l’état des tours : ce n’est pas un problème de fondations, mais plutôt du sommet des tours ? Il y a des infiltrations d’eau ?

Oui, il y a une détérioration du haut des tours. La pierre, très ciselée et plus fine qu’aux fondations, s’est dégradée. Des morceaux tombent, des réparations réalisées il y a une trentaine d’années se détériorent également. Il y a des infiltrations d’eau : ceux qui participent aux visites insolites les jours de pluie peuvent voir de l’eau couler à l’intérieur des tours. Nous allons d’abord traiter les deux tours ouest. Mais il n’y a aucun risque pour la sécurité des visiteurs : les visites continuent, notamment celles sur les toits, qui ont repris après la pause de janvier.

Il faut préciser que ce sont les tours côté ouest, donc celles donnant sur le parvis. On sait pourquoi elles sont plus touchées que les autres ?

Oui, elles sont plus exposées aux intempéries : le vent et la pluie viennent de l’ouest, ce qui explique leur dégradation plus rapide.

Et il y aura une suite pour les tours est ? Elles nécessitent aussi des travaux ?

Tout est urgent, mais il faut prioriser. Pour l’instant, nous nous concentrons sur les tours ouest. Cependant, dès que nous aurons la visibilité financière nécessaire, nous lancerons la rénovation des autres tours.

Vous avez évoqué un calendrier : les travaux sur les tours ouest doivent commencer cette année. On a une idée des principales étapes ?

Il faut environ six mois pour finaliser les études préalables. Ensuite, il y aura la mise en place du chantier, les appels d’offres, etc. Le début des travaux est prévu pour le second semestre 2025.

Et pour la durée ? Un an, deux ans, trois ans ?

Pour les deux premières tours, on peut tabler sur environ 18 mois de travaux. Mais il est encore difficile d’être plus précis.

Il est encore possible de donner ?

Bien sûr ! Nous avons réuni 2 millions d’euros, mais il manque encore 500 000 euros pour couvrir la totalité des coûts. Pour contribuer, il suffit de se rendre sur le site fourvière.org, rubrique Donner, où il est possible de faire un don en ligne.

Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Castaing. On arrive déjà au bout des 6 minutes chrono. Merci à vous d’avoir suivi cette émission. Vous l’avez compris, vous pouvez contribuer à la rénovation de la basilique de Fourvière en faisant un don sur le site. À très bientôt !