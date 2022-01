Lyon : un bagage abandonné, la gare de la Part-Dieu évacuée, des TER supprimés

La gare de la Part-Dieu, à Lyon, a été évacuée ce mardi vers 13h20. En raison d'un bagage abandonné.

"Une procédure des forces de l'ordre sur un bagage abandonné entraîne une évacuation de la gare de Lyon Part-Dieu. La gare de Lyon Part-dieu n'est plus desservie durant cette intervention", indique la SNCF ce mardi à 13h20.



Les TER 17695 et 17626, entre Lyon et Grenoble, ont été supprimés. Comme le TER 886 832 entre Saint-Etienne et Lyon.

Les TER 889 476 et 889 430 sont également supprimés entre Lyon et Bourg-en-Bresse.

Edit 14h10 : intervention des démineurs terminée. La gare de la Part-Dieu est à nouveau ouverte. Reprise progressive de la circulation.