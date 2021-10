Covid-19 : les tests deviennent payants le 15 octobre, un PCR coûtera 44 euros ?

D'après FranceInfo, les test PCR coûteront 44 euros, les antigéniques 22 euros minimum.

En pharmacie, il faudra débourser 25 euros (30 euros le dimanche).

Des exceptions seraient toutefois prévues :

les tests resteraient gratuits pour les personnes majeures qui étudient au lycée

les personnes non vaccinées mais avec des symptômes peuvent bénéficier d'un test gratuit s'ils ont une ordonnance de moins de 48h

Le gouvernement devrait communiquer, sous peu, les

Les tests seront gratuits pour toutes les personnes vaccinées. Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, plus de 92 % des personnes âgées de 12 ans et + sont vaccinées avec au moins une dose.

