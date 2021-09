Covid-19 : les hospitalisations continuent de baisser dans les hôpitaux de Lyon 

(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Les voyants continuent de passer au vert dans le Rhône et à Lyon, signe que l’épidémie de Covid-19 décroît. Les hospitalisations de patients Covid + en réanimation sont au plus bas dans les HCL depuis début août.

Alors que le nombre de contaminations au Covid-19 continue de baisser dans le Rhône, le taux d’incidence étant désormais proche de passer sous le seuil d’alerte du gouvernement, les hospitalisations suivent le même chemin à Lyon. Au 27 septembre, 84 patients Covid positifs étaient ainsi hospitalisés dans les HCL, contre 106 le 21 septembre.

Moins de patients en réanimation

Cette baisse de la pression dans les hôpitaux lyonnais s’observe aussi dans les services de réanimation, où sont admis les patients les plus graves. Au nombre de 46 il y a six jours, selon les chiffres arrêtés au 21 septembre, ils sont désormais 34. À ce jour, 141 lits de réanimations ont été ouverts dans les HCL et 84,4, % sont occupés par des malades, dont 28,6 % ont été testés positifs au Covid-19.

Pour mémoire, au plus fort de la 1re vague, 152 malades du Covid-19 étaient en réanimation dans les HCL, 172 au pic de la 2e vague et 152 au plus fort de la 3e.

Retrouvez l'interview complète du le directeur général des HCL, Raymond Le Moign, ci-dessous. Il revient sur la 4e vague dans les hôpitaux lyonnais, sur le profil des patients en réanimation et aussi sur l'obligation vaccinale en vigueur pour le personnel hospitalier depuis le 15 septembre.