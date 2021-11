Légère hausse du nombre de nouveaux cas de covid-19 en France depuis quelques jours. A Lyon et dans le Rhône, le nombre de nouveaux cas est stable depuis le début du mois d'octobre. Pas d'inquiétude pour le moment.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Le gouvernement estime que le seuil d'alerte est à 50. Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au jeudi 28 octobre, le taux d'incidence est de 53 (les données prennent donc en compte la période entre le vendredi 22 octobre et le jeudi 28 octobre).

On le voit très bien sur le graphique ci-dessous, la courbe du département du Rhône est en rouge. Pas de remontée épidémique pour l'instant. Surtout que ce graphique est celui des nouveaux cas de covid-19, pas des formes graves. Les formes graves sont largement atténuées depuis plusieurs semaines grâce à "l'effet vaccin".

Taux d'incidence dans le Rhône :

10 juillet : 36

20 juillet : 186

30 juillet : 319

6 août : 301

19 août : 278

26 août : 237

29 août : 214

2 sept : 181

9 sept : 129

13 sept : 106

20 septembre : 76

27 septembre : 61

1er octobre : 59

8 octobre : 50

16 octobre : 54

23 octobre : 52

28 octobre : 53

Le nombre de nouveaux cas, dans le Rhône, est légèrement supérieur au seuil d'alerte fixé par le gouvernement. Qui est de 50. Mais il est stable depuis un mois. Après une forte baisse. Surtout, plus de 92 % des + de 12 ans sont totalement vaccinés dans le département du Rhône. Le vaccin étant particulièrement efficace contre les formes graves, la situation est pour l'instant largement sous contrôle dans les hôpitaux lyonnais et de la région. Pas d'inquiétude à court terme.

Par catégorie d'âge, Lyon Cap' vous propose un point sur la vaccination dans le Rhône. On peut voir que pour certaines catégories d'âge, le taux de vaccination frôle les 100 %.

Il est en revanche inférieur à 90 %, et ne progresse plus, chez les + de 80 ans, les personnes moins mobiles et qui n'ont pas forcément besoin du pass sanitaire dans la vie de tous les jours.