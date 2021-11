Ain, Isère, Drôme : plusieurs départements de la région en vigilance "pluie-inondation" ce lundi

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'Ain, l'Isère et la Drôme sont en vigilance pluie-inondation ce lundi. Prudence dans la région.

La vigilance jaune est surtout pour ce lundi matin dans 5 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes : l'Ain, l'Isère, la Drôme, la Savoie et la Haute-Savoie.

A Lyon, la journée du 1er novembre devrait être bien morose. Avec de la pluie attendue toute la journée sur l'ancienne capitale des Gaules. Le début d'une semaine bien pluvieuse sur le département du Rhône.

"La perturbation active qui a traversé le pays dimanche, circule encore sur le sud-est du pays ce lundi matin. Elle donne des pluies soutenues de PACA à Rhône-Alpes et au Jura. En se décalant vers l'est, les pluies s'atténuent en s'attardant sur les Alpes jusqu'à la mi-journée avec de la neige à partir de 2000 m d'altitude, et sur la Corse l'après-midi", explique Météo France dans son bulletin ce lundi matin.