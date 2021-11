Covid-19 dans l'académie de Lyon : le nombre de classes fermées double en une semaine

Avec 514 classes fermées le 25 novembre, l'académie de Lyon encaisse une forte hausse de fermeture dans ses départements.

Depuis fin octobre, l'académie de Lyon ne communiquait plus sur ses fermetures de classes dues au covid-19. Signe que l'épidémie s'était endormie dans le Rhône, la Loire et l'Ain. Depuis le 19 novembre, l'académie informe de nouveau sur la situation sanitaire de ses établissements. Le 25 novembre, 514 classes étaient fermées, soit 2,39 % de l'ensemble.

Un chiffre qui a fortement augmenté depuis la semaine précédente puisque le 18 novembre, on comptait 219 classes fermées. Et le nombre d'élèves contaminés grimpe aussi : on passe de 513 enfants infectés à 971.

Le nombre de classes fermées devrait ralentir dans les prochaines semaines. Jusqu'au 26 novembre, le protocole suivant s'appliquait : dans les écoles primaires et maternelles, dès le premier cas, la classe fermait. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation Nationale, a annoncé le 25 novembre en conférence de presse, que la fermeture ne serait plus systématique pour tous les élèves. Dès lundi 29 novembre, lorsqu'un cas est détecté dans une classe, tous les élèves doivent faire un test. Ceux qui ne sont pas positifs pourront retourner en classe.