Covid-19 : deux journées de vaccination au Parc OL à Décines le 16 janvier et le 20 février

Depuis ce mardi 28 décembre, les Français âgés de 18 ans et plus peuvent bénéficier d’une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 trois mois après avoir effectué la deuxième. En 2022, le stade de l’Olympique Lyonnais, à Décines, va de nouveau accueillir des opérations de vaccination éphémère.

Les annonces faites par le Premier ministre, lundi 27 décembre, au sujet du délai nécessaire pour la 3e dose et la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, ont provoqué une augmentation des prises de rendez-vous dans le département. Pour étendre au mieux l'offre vaccinale dans le métropole de Lyon, le Groupama Stadium, situé à Décines-Charpieu, va accueillir de nouvelles opérations vaccination.

Lire aussi : Covid-19 à Lyon : point vaccination, 3 habitants du Rhône sur 10 ont eu leur dose de rappel

Deux dates d'ores et déjà prévues

Le stade de l'Olympique Lyonnais va donc redevenir un vaccinodrome éphémère et sera ouvert au public les dimanches 16 janvier et 20 février, nous indique l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Des créneaux mettant à disposition des doses de Moderna et de Pfizer seront disponibles de 9 heures à 18 heures sur rendez-vous uniquement. Pour rappel, la Haute autorité de santé (HAS) recommande d'éviter de vacciner les moins de 30 ans avec le vaccin anti-covid de Moderna, en raison d'un possible risque accru de myocardites chez les plus jeunes.