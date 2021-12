Grande prudence dans la région : vigilance orange, l'Ain et l'Isère notamment en alerte pluie-inondation

Attention, grande vigilance dans la région. Les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange pluie-inondation ce mercredi 29 décembre par Météo France.

"La durée et l’intensité des précipitations pourront engendrer localement une montée des eaux et favoriser les inondations dans certains secteurs, notamment dans les cours d’eau situés au pied des massifs enneigés", alerte la Préfecture de l'Isère ce mercredi. "Les températures élevées pour la saison, cumulées aux fortes précipitations laissent en effet craindre une fonte des neiges susceptible de faire monter le niveau des cours d’eau situés au pied des massifs, notamment du Vercors, Chartreuse et Belledonne", poursuit la Préfecture de l'Isère.

Même inquiétude dans l'Ain. "On a relevé 150mm dans l'Est du département et 50mm en plaine au cours des dernières 48 heures. Les précipitations vont se poursuivre de façon assez soutenue jusqu'en milieu de nuit avant de faiblir sensiblement en seconde partie de nuit. On attend 50 mm supplémentaires sur la façade Est et 20mm en plaine. Au-dessous de 1200 à 1500m, la fonte de la neige déjà présente viendra se rajouter aux précipitations", indique la Préfecture de l'Ain.

Plus d'informations ICI