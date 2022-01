Covid-19 : à partir du 2 février, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la levée des restrictions sanitaires liées au Covid-19 à partir 2 février. Dès cette date, il n'y aura plus de jauge maximale de public pour les événements sportifs et le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur.

Il s'est exprimé le jour où le record de nombre de cas positifs de Covid-19 a été battu en France, avec 525 000 nouveaux cas en 24 heures. Jeudi 20 janvier à 19 heures, le Premier ministre Jean Castex est intervenu lors d'une conférence presse pour annoncer un allègement des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 à partir du 2 février. Le Premier ministre s'est d'abord dit optimiste sur l'évolution de l'épidémie, malgré le pic de contaminations enregistré ce 20 janvier. "Cette vague exceptionnelle n'est pas terminée, mais je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer favorablement", a affirmé Jean Castex. Il a pointé le fait que "la vague liée au variant Delta est partout en net reflux" et que "la vague provoquée par le variant Omicron commence à marquer le pas" dans les régions frappées le plus tôt comme l'Ile-de-France.

Les restrictions qui seront levées le 2 février

À cette date, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur en France. Les événements qui accueillent un public assis ne seront plus soumis à une jauge maximale de spectateurs, comme c'est actuellement le cas. Changement aussi dans les entreprise où le télétravail ne sera plus obligatoire mais recommandé.

Les restrictions qui seront levées le 16 février

Une deuxième étape de levée des restrictions est prévue pour le 16 février. À partir de cette date, les discothèques pourront rouvrir. La consommation de nourriture et de boissons sera à nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports. Le Premier ministre a également annoncé qu'après les vacances de février le protocole sanitaire serait allégé dans les établissements scolaires. Dans les écoles primaires, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves et le protocole concernant les tests anti-Covid-19 sera allégé.