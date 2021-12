Covid-19 à Lyon : la pression de plus en plus forte au sein des HCL

En date du mardi 21 décembre, 68 patients testés positifs au Covid-19 se trouvent en réanimation au sein des Hospices Civils de Lyon. Sur les 159 lits de réanimation actuellement disponibles, 158 sont occupés.

Jour après jour la pression hospitalière se fait de plus en plus forte au sein des hôpitaux lyonnais. Alors que les HCL ont pris la décision lundi 20 septembre de déprogrammer toutes les opérations non urgentes "pour accueillir prioritairement les urgences et les soins non programmés, notamment les patients atteints du Covid-19", l’institution lyonnaise précise ce mardi que 158 des 159 lits de réanimation actuellement ouverts sont occupés.

Au 21 décembre, "le taux d’occupation global des réanimations des HCL est de 100 %", expliquent les HCL dans un communiqué en ajoutant que sur les 158 patients en soins critiques 68 souffrent du Covid-19, soit dix de plus que le 15 décembre.

À noter que depuis le début de la 5e vague, le nombre de lits de réanimation a été augmenté de 136 à 159, pour accueillir les patients covid et non covid.

