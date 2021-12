En tout, 151 patients sont en réanimation dans les Hospices civils de Lyon. Sur 159 lits de réanimation disponibles.

Sur ces 151 patients, 93 n'ont pas le covid et 58 ont le covid.

"Le taux d’occupation global des réanimations des HCL est de 95,0 %", précisent les HCL, dans un point ce mercredi 15 décembre.

"On est obligé de réaugmenter le nombre de lits de réanimation. Pour cela, on est obligé de déprogrammer et de reconvertir des lits qui classiquement n'étaient pas dédiés à de la réanimation. On est actuellement entre 30 et 50 % de déprogrammations", nous expliquait Raymond Le Moign, le directeur général des HCL mercredi dernier (le 8 décembre).

