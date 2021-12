Covid-19 à Lyon : le centre de vaccination de Gerland s’ouvre aux enfants à partir du 3 janvier

Dans le Rhône, au 26 décembre près de 75 % des habitants possédaient un schéma vaccinal complet. Ouverte depuis peu aux enfants de 5 à 11 ans, la campagne de vaccination se lance doucement dans le département. À partir du 3 janvier, ils pourront se faire vacciner au Palais des sports de Gerland.

À Lyon, comme partout en France, la vaccination contre le Covid-19 des enfants âgés de 5 à 11 ans s’est ouverte le 22 décembre, quelques jours après avoir été autorisée pour les petits les plus fragiles. Au 26 décembre, dans le Rhône, on recensait ainsi 53 enfants de 5 à 9 ans et 499 enfants de 10 et 11 ans (soit 1,1 %) ayant reçu une primo-injection.

À partir du lundi 3 janvier, les parents qui souhaitent faire vacciner leurs enfants de cet âge pourront prendre rendez-vous, via Doctolib, au centre de vaccination du Palais des sports de Gerland où un "dispositif spécial" va être mis sur pied par les Hospices Civils de Lyon (HCL) et l’Agence de Santé régionale (ARS). Ils se verront administrer "la forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTec", précisent les HCL dans un communiqué.

2 200 injections, 3 jours par semaine

Des créneaux seront disponibles trois jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, de 8h30 à 20 heures, le centre ayant la possibilité de réaliser 2 200 injections chaque semaine pour les plus petits. Après la signature d’une autorisation parentale, ces derniers suivront une consultation pré-vaccinale systématique, "adaptée à l’âge de l’enfant", avec un médecin. L’occasion pour le praticien de répondre aux interrogations des parents, mais aussi de l’enfant. Comme pour les adultes, à l’issue de l’injection le petit devra suivre un temps de "surveillance post-vaccinale" de 15 minutes. À noter que lors de la 2e injection la consultation pré-vaccinale ne sera pas systématique.

Avec cette ouverture de créneaux pour les enfants, ce sont désormais près de 15 500 injections qui seront réalisées chaque semaine au Palais des Sports du 7e arrondissement, adultes et enfants compris. Pour permettre le bon déroulé des opérations, huit médecins dont des pédiatres, 20 infirmiers et 10 étudiants en santé seront mobilisés.